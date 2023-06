Passe "Interrail" gratuit pour l'Allemagne : la galère des jeunes à l'ouverture de la plateforme

Car les jeunes ne sont alors pas au bout de leur peine. "J'ai réussi à accéder au site web mais un message d'erreur s'affichait dès que j'essayais d'aller à la page suivante", explique Nathan, "par la suite, j'ai actualisé la page durant quatre heures et je n'ai plus jamais eu accès à l'endroit où l'on peut candidater". De son côté, Dalibor n'arrive même pas à accéder au formulaire d'inscription. "Le site, avant même 11h, alors qu'il était censé rouvrir à cette heure-là, affiche un message disant qu'il est 'victime de son succès' et que la procédure est en pause", précise-t-il.

Malgré de nombreuses réactualisations et une veille sur le site, l'étudiant en master de droit social, qui souhaitait profiter du passe pour découvrir l'Allemagne, ne parvient pas à s'inscrire. À 15h, un message apparaît, annonçant que "tous les passes ont été distribués ! Pour rappel, l'inscription s'est faite selon le principe 'premier arrivé, premier servi'". Une précision qui a mis Dalibor en colère. "Il y avait énormément de demandes et visiblement les engagements horaires n’ont pas été respectés donc c’était plutôt 'les plus chanceux, les plus heureux'", regrette-t-il.

De la chance, c'est ce que Yuki, Toulousain de 24 ans, se félicite d'avoir eu. Malgré les nombreux problèmes techniques qu'il a également rencontré dans la matinée, il finit par obtenir un passe. "Une fois le site ouvert, cela buggait à toutes les étapes. J’ai réussi à finir l'inscription en appuyant à répétition sur le bouton de suite", décrit cet indépendant dans le marketing digital. Le passe va lui permettre de voyager à moindre frais dans un pays auquel il est attaché. "J’ai fait allemand LV2 au collège, donc c’est un pays que j’aime beaucoup", s'est-il réjoui.