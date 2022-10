Pénurie de carburant : des bus scolaires à l'arrêt

Une situation qu’a subie Valentine Cardoso, lycéenne à Abbeville, dans la Somme. Domiciliée à 45 minutes de son établissement scolaire, la jeune fille s’est retrouvée sans bus scolaire pour rejoindre son lycée. "J’ai dû réveiller mon père pour qu’il m’emmène vite en voiture", explique l’étudiante. Si son car n’est jamais arrivé, c’est parce qu’il manquait d’essence, comme de nombreux véhicules à travers le pays.

"Le gazole, ça diminue, on est presque dans le rouge. On commence à paniquer et se dire ‘Qu’est-ce qu’on va faire demain ?’", témoigne un chauffeur de bus scolaire, interrogé par les équipes du Journal de 20 Heures de TF1. La pénurie des carburants, due aux remises exceptionnelles chez TotalEnergies et aux grèves en cours dans plusieurs raffineries, devient également un casse-tête pour les familles, qui doivent trouver des arrangements afin de pouvoir emmener leurs enfants à l’école.