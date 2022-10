Pénurie de carburants : tous les trains régionaux "liO" à 1 euro ce week-end en Occitanie

"J'ai voulu cette mesure exceptionnelle pour encourager l’usage du train et faciliter les économies de carburant nécessaire pour la semaine à venir", justifie l'élue. "La situation devient intenable pour bon nombre de nos concitoyens. Aux difficultés du quotidien, je pense notamment au coût de l’énergie qui frappe lourdement les Français, en particulier les plus modestes, s'ajoute désormais une pénurie de carburant à travers tout le pays", ajoute-t-elle. "Compte tenu de l’évolution de la situation, qui devrait durer encore plusieurs jours, il faut agir concrètement. État, collectivités, entreprises, il faut faire pack et proposer des solutions rapides, chacun à notre niveau. C'est ce que nous faisons ici, en Occitanie", appelle-t-elle encore.