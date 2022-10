Pénurie de carburants : le point sur la situation ce vendredi 21 octobre

Au fil des jours, grâce aux réquisitions et la levée de certaines grèves notamment, la situation s'améliore à la pompe sur le territoire métropolitain. Ce jeudi, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a fait savoir que 16,9% des stations-service étaient encore en difficulté au niveau national. Ce chiffre était de 20,3% le 19 octobre, 24,8% le 18 octobre et 28,1% le 17 octobre.

Dans le détail, la Bretagne (4,5% des stations manquaient d'au moins un carburant jeudi contre 6,3% mercredi) et la Nouvelle Aquitaine (6,9% contre 7,3%) sont les régions les moins touchées. L'amélioration est également claire dans les Hauts-de-France (10,6% contre 16,6%) et en Normandie (11,4% contre 18,7%).

En revanche, les difficultés demeurent les plus importantes en Bourgogne-Franche-Comté (29,0% contre 37,0%), Île-de-France (25,5%% contre 33,0%%) et en Auvergne-Rhône-Alpes (25,0%% contre 31,7%%), explique le ministère de la Transition énergétique et de la Cohésion des territoires.

La Provence-Alpes-Côte d'Azur (16,2% contre 19,9%), les Pays de la Loire (15,5% contre 20,8%), le Centre-Val-de-Loire (17,3% contre 22,6%%), l'Occitanie (20,5% contre 23,9%%) et le Grand Est (16,1% contre 22,6%) sont, elles, au niveau de la moyenne nationale.