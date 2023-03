Carburants : 15% des stations en difficulté, quels sont les départements les plus touchés ?

Dans le sud du pays, le Vaucluse, le Gard ou encore le Var ont été les premiers touchés, et les préfets de ces départements ont pris des mesures de restrictions depuis le début de la semaine. À ce jour, plus de 30% des stations manquent toujours d'au moins un produit dans la plupart des départements de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Et ce ne sont pas les seuls. Dans plusieurs départements de l'ouest de la France (Morbihan, Île-et-Vilaine, Mayenne, Maine-et-Loire...), plus de 40% des stations-service manquent d'au moins un produit, selon ce même décompte. Un taux qui monte même à plus de 53% en Loire-Atlantique.