Crise des carburants : puis-je remplacer ou mélanger du SP 95 et du SP 98 sans risque ?

Dans les faits, il est tout à fait possible d'utiliser l'un ou l'autre ou même de les mélanger sans risque pour les voitures à moteur essence. La principale différence entre le sans-plomb 95 et le sans-plomb 98 est l'indice d'octane, une mesure qui indique la résistance à la combustion du carburant, lorsqu'il est comprimé dans le cylindre d'un moteur. Cet indice est indiqué dans le nom du carburant. Le SP 98 a ainsi un pouvoir inflammable plus fort, ce qui rend le moteur plus performant.

Il suffit alors pour les consommateurs de choisir : privilégier le SP 98 plus performant, mais plus cher, ou le SP 95, moins coûteux, mais moins efficace pour les moteurs puissants ou les véhicules lourds.

Attention toutefois, s'il est possible d'intervertir ou de mélanger les deux, il est conseillé d'utiliser le carburant préconisé par le fabricant et de réserver l'échange d'essence pour les cas exceptionnels. Si vous avez l'habitude de rouler au SP 98, le remplacer par du SP 95 régulièrement pourrait réduire les performances de votre moteur et contribuer à son encrassement à long terme.