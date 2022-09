Pénurie de chauffeurs de bus : comment les entreprises s'adaptent-elles ?

C'est un métier en tension, au moment où il est pourtant le plus demandé. Malgré les campagnes de recrutement de la part des entreprises de transports et les alertes répétées de la Fédération nationale des transporteurs de voyageurs (FNTV), la situation concernant les chauffeurs de bus est toujours fragile et des perturbations sur les réseaux sont constatés.

Si la FNTV assurait ainsi que la très grande majorité des élèves avaient pu être conduits vers leurs établissements scolaires, cela ne s'est pas fait sans adaptation. De même pour les réseaux de transports en ville, qui n'arrivent toujours pas à recruter, quelques semaines après la rentrée.