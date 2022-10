Pénurie de chauffeurs RATP : la prime anti-absentéisme hérisse les syndicats

Une prime évolutive : 100 euros le premier mois, 150 le deuxième et enfin 200 le troisième. Alors que le mois dernier, 25% du service de bus à Paris et en petite couronne n'a pas été assuré, occasionnant des temps d'attente plus long pour les usagers et des bus souvent bondés, la RATP s'est mise en quête de la parade. Pour lutter contre la pénurie de chauffeurs de bus, qui affecte le bon fonctionnement de son offre de service, elle va offrir une prime de "présence" inédite, allant jusqu'à 450 euros.

Par le biais de ce dispositif, rétroactif au 1er octobre et en place "jusqu'à la fin de l'année", la Régie souhaite palier à l'absentéisme, en récompensant ses agents les plus assidus. Ce bonus exceptionnel vise à "améliorer l'offre de service", a-t-elle fait savoir, assurant vouloir "saluer l'engagement et l'investissement des conducteurs de bus présents à leur service".