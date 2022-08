Pénurie de chauffeurs de cars scolaires : la "quasi-totalité" des dessertes assurées à la rentrée ?

Clément Verdié, président du conseil des métiers de voyageur de l’OTRE a qualifié la réunion de "très utile" car "on a eu l'impression d'être entendus", a-t-il déclaré. Selon lui, "la possibilité d’aménagements pour favoriser les cumuls emploi/chômage, emploi/retraite, emploi et dispositif de fin d’activité salariée" a été abordée lors de cette réunion.

Selon le communiqué commun aux trois ministères, le "plan d'actions transports scolaires" doit permettre, avec le concours des organisations professionnelles et des Régions, de "faciliter l’accès à la profession et aux formations, améliorer l’organisation et les conditions de travail des conducteurs, adapter le cas échéant les modalités de passation des marchés de transports scolaires". Le travail doit toutefois "se poursuivre pour résoudre sur le moyen et longs termes les difficultés structurelles de recrutement dans le secteur". Chaque année, environ 1,2 million d'élèves rejoignent leur école, collège ou lycée grâce à un bus scolaire, selon des chiffres communiqués à l'AFP par l'Association des régions de France (ARF).