Manque de personnel dans les aéroports : quelles conséquences pour cet été ?

"On ne va pas s'en plaindre : depuis qu'on ne parle plus de Covid-19, on a une reprise vigoureuse. Au cœur de l'été, on sera même, pour certains aéroports, au même niveau qu'avant crise, voire plus. Mais effectivement, on sera également en sous-effectifs", poursuit-il. Partout en France, la saison commencera "avec 15 à 20% de personnels en moins dans les aéroports". La faute aux nombreux départs de salariés durant la pandémie qui n'ont pas été remplacés, mais aussi au manque de candidats et de temps pour former les futurs salariés.

"On met six mois pour former un agent de sûreté. Si vous revenez six mois en arrière, que se passait-il en janvier ou en décembre ?", ajoute le président, balayant toute critique de manque d'anticipation. Sans compter le manque criant de gardes-frontières, appuie-t-il. "On est dans une situation intenable. Dans certains aéroports, on est vraiment inquiets pour cet été, comme à Bordeaux, où la réouverture de l'aérogare est en suspens."

Mais que les vacanciers se rassurent, "nous ne sommes pas dans la situation des autres aéroports européens", assure Thomas Juin, évoquant les annulations de vols des compagnies aériennes au Royaume-Uni.