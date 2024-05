Permis de conduire : perdez-vous des points si vous vous faites flasher à l'étranger ?

En matière d’infractions routières, c’est le code de la route du pays où vous circulez qui s’applique. Tous les pays n’ayant pas adopté le système de permis à point, vous n’en perdrez pas en cas d’excès de vitesse commis à l’étranger. La directive européenne "Cross Boarder", signée en 2015 par de nombreux pays, permet à chacun d’entre eux de vous identifier en cas d’infraction.

Les vacances estivales arrivent à grands pas, et les week-ends prolongés s’enchaînent grâce aux jours fériés. De fait, vous avez sûrement, comme beaucoup de Français, prévu de partir quelques jours à l’étranger avec vos amis, votre partenaire ou vos enfants, et de conduire sur place avec votre propre véhicule ou avec une voiture louée sur place. Mais si vous commettez un excès de vitesse dans le pays hôte et que vous vous faites flasher par un radar, quelles sont les sanctions qui vous sont appliquées ? Perdez-vous des points sur votre permis de conduire comme c’est le cas en France ?

Le permis à point n’a pas été adopté partout

La réponse est non, vous ne perdez pas de point sur votre permis de conduire si vous commettez une infraction au code de la route à l’étranger. En revanche, vous pouvez écoper d’une amende, mais son montant pourrait être différent de ceux appliqués en France. En effet, en matière d’infractions routières, c’est le code de la route du pays où vous circulez qui s’applique. Il est donc important de se renseigner en amont sur les règles locales.

Les raisons à ce non-retrait de points sur votre permis sont diverses : tout d’abord, le nombre de points qui pourrait vous être retiré varie d’un pays à un autre et le décompte n’est surtout pas harmonisé entre chaque pays. D’autre part, tous les pays, même européens, n’ont pas adopté le système de permis à point. En effet, la Belgique, la Suède, le Portugal ou encore la Finlande n’ont jamais adopté cette pratique. Mais il existe également un autre système, assez répandu en Europe : le permis à zéro point. Il s’agit d’un permis où les conducteurs acquièrent des points, mais au fil des contraventions. Au lieu d’en perdre, ils en gagnent. Cependant, ils ne doivent pas dépasser un certain seuil de point sinon le permis est annulé. En Grèce, par exemple, les automobilistes ne doivent pas excéder les dix-sept points. Au Danemark, ce sont trois petits points, douze à Chypre et dix-huit en Allemagne.

Pas de retrait de points, mais des amendes à régler !