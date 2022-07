Darmanin envisage un permis de conduire probatoire sur le modèle belge : de quoi s’agit-il ?

"La mortalité routière a augmenté de 3 % au premier semestre par rapport à 2019, avec 1 563 tués, soit 45 morts de plus", a déclaré Gérald Darmanin dans un entretien aux journaux du groupe Ebra mis en ligne mardi 12 juillet. Selon le ministre de l'Intérieur, "la vitesse excessive est responsable de 50 % des accidents pour les deux roues motorisés et de 30 % pour les voitures". "L’alcool est aussi en cause dans 30 % des accidents et la part des accidents avec stupéfiants augmente année après année. C’est désormais 20 %", a-t-il ajouté, annonçant "deux fois plus de contrôles sur les stupéfiants cet été. Tandis que 25.000 policiers et gendarmes seront mobilisés chaque week-end pour faire des contrôles".