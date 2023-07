Perturbations dans les aéroports : va-t-on vers un été de galère ?

Une situation qui serait causée par une reprise nette du trafic aérien, conjuguée "à un niveau de qualité des opérations aériennes qui n’est toujours pas revenu à un niveau acceptable au sein des compagnies aériennes mais aussi des aéroports", note RefundMyTicket dans un communiqué. La faute à un moindre recrutement, causé à la fois par des difficultés liées à des conditions de travail peu attractives et une tentative de la part des compagnies aériennes de rattraper les déficits enregistrés lors de la crise sanitaire, selon l'entreprise.

Alors que les mouvements sociaux se multiplient, l'IATA (Association du transport aérien international) déclarait effectivement début juin que les compagnies aériennes s'attendent à transporter 4,35 milliards de passagers dans le monde cette année, non loin du record de 4,54 milliards de 2019, avant la pandémie. Rien qu'en Europe, plus de 412 millions de passagers sont estimés cet été, selon des chiffres de l'OACI, tandis que le bénéfice des transporteurs aériens européens a été évalué par l'IATA à 5,1 milliards de dollars cumulés (plus de 4,5 milliards d'euros) en 2023.