Code de la route modifié, formation des enfants... Ce que contient le nouveau plan vélo du gouvernement

Le gouvernement veut accélérer sur le développement des mobilités douces. L'exécutif doit présenter, ce vendredi 5 mai, son nouveau plan vélo pour développer la pratique de la petite reine, les infrastructures et la filière économique. Une série de mesures qui entrent dans le cadre du plan vélo et mobilités 2023-2027 et qui prévoit deux milliards d'euros d'investissement pour encourager l'utilisation de ce mode de déplacement en France sur les quatre prochaines années. Si l'on prend en compte les collectivités territoriales, ce sont même plus de six milliards d'euros qui vont être investis d'ici à 2027.