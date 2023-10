Plan Vigipirate : sécurité renforcée dans les transports, 20% d'agents en plus à la SNCF

Parmi les autres mesures, le gouvernement va renforcer "la fréquence" et "la présence des patrouilles". "Il faut une sécurité qui soit visible, qui soit rassurante pour les usagers des transports (...) et qui soit dissuasive pour tous les délinquants", a-t-il insisté. Des messages d'alertes, par affichage ou sonores, seront également plus visibles et fréquents dans les gares et les aéroports pour signaler notamment les bagages abandonnés, qui feront l'objet d'une intervention "plus rapide" et "systématique" par des équipes cynophiles.

À la SNCF, les "effectifs d'équipes de détection et de protection" augmenteront progressivement "de près de 50% d'ici l'été prochain", a indiqué le ministre, après avoir échangé avec des agents de la sûreté ferroviaire de l'opérateur.