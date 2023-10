VIDÉO - Plus de 80% des conducteurs seuls dans leur voiture le matin : le covoiturage est-il en panne sèche ?

Certaines collectivités locales agissent déjà. C'est le cas dans l'Aude où le département a remanié son application de covoiturage. Elle permet bien sûr de réserver un trajet, mais surtout de réclamer toutes les aides disponibles en quelques clics. "On avait du mal à s'y retrouver. Il y a beaucoup de collectivités qui proposent des aides, que ce soit l'État, la région, le département, certaines intercommunalités, des communes... Et donc c'est vraiment éparpillé. Là, on est sur un unique outil où on retrouve toutes les aides", avance Sylvain Peyron, chef de projet mobilité.

Pour Hélène Sandragné, présidente du département de l'Aude, "cette insuffisance globale amène les collectivités à faire des choix". "Et on choisit ou pas de promouvoir ce type de déplacement", précise-t-elle. 100 .00 euros sont investis pour pallier le manque de transport dans un département rural. Difficile de savoir si ces efforts seront suffisants. Le gouvernement promet d'atteindre les trois millions de trajets covoiturés par jour d'ici à 2027, c'est trois fois plus qu'aujourd'hui.