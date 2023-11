Avec l'arrivée de l'hiver, ces équipements spéciaux sont obligatoires pour votre voiture en montagne

Pour se conformer à la loi, le conducteur d'une voiture ou d'un véhicule utilitaire léger doit détenir au moins deux chaînes ou chaussettes à neige. S'il a opté pour les pneus neige, il doit "équiper son véhicule avec au moins 4 pneumatiques hiver, montés sur au moins deux roues de chaque essieu", précise la Sécurité routière. Concernant les bus, les 4 pneus neige doivent être montés sur au moins deux roues directrices et au moins deux roues motrices, tout comme pour les poids lourds et les véhicules lourds. À noter qu'un camion équipé d'une remorque ou un semi-remorque doit également détenir des chaînes ou des chaussettes à neige, en plus de ses pneus à neige.