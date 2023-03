Diesel : 19 millions de véhicules en Europe afficheraient des niveaux d'émissions d'azote "suspects"

Sur les 53 millions de voitures diesel vendues dans l'UE et au Royaume-Uni entre 2009 et 2019, 24 millions de véhicules produits présentaient des émissions "suspectes" par rapport aux décisions de la CJUE, selon l'ICCT. Parmi eux, 19 millions roulent encore, dont 3,3 millions en France. Seize millions de véhicules affichent même des niveaux d'émissions qualifiés d'"extrêmes" (trois ou quatre fois la limite officielle). Pour l'ONG, ces émissions excessives trahissent "l'utilisation probable" d'une stratégie de calibration du moteur, interdite. Les 19 millions de véhicules suspects, recoupant 200 modèles, ont été vendus par de nombreux constructeurs sous les normes Euro 5 et Euro 6.

Plusieurs marques comme Fiat-Chrysler et PSA (devenus Stellantis) et Renault sont dans le viseur de la justice, depuis le "Dieselgate" qui avait éclaté en septembre 2015 et a déstabilisé tout le secteur automobile. Dans ce scandale des moteurs truqués, Volkswagen a reconnu avoir trafiqué 11 millions de voitures pour qu'elles affichent des niveaux d'émission inférieurs à la réalité.