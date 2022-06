Pollution souterraine : trois fois plus de particules fines dans l'air du métro qu'en surface

Sur le réseau parisien, "il n'y a que trois stations qui soient bien instrumentées", abonde, à l'AFP, Eric Vial, directeur de l'évaluation des risques de l'agence sanitaire. Et ces mesures sont réalisées par des capteurs fixes sur les quais, alors qu'il faudrait également étudier régulièrement couloirs et rames, souligne l'étude. Dans la capitale, la qualité de l'air dans le métro parisien a d'ailleurs déjà donné lieu à une action en justice. En mars 2021, l'association Respire a porté plainte contre la RATP pour "tromperie aggravée" et "blessures involontaires", mettant en cause les niveaux de pollution dans l'atmosphère.