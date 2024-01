Porte d'un Boeing arrachée en plein vol : United Airlines découvre des boulons mal vissés sur des 737 MAX 9

La compagnie United Airlines a indiqué ce lundi avoir découvert des boulons mal vissés lors de vérifications sur les portes condamnées de ses appareils Boeing 737 MAX 9. Il s'agit des mêmes modèles que l'avion à bord duquel une porte a été arrachée lors d'un vol Alaska Airlines, ces derniers jours. Des mesures correctives vont être apportées.

La porte arrachée en plein vol avait suscité de vives préoccupations. Après vérifications, une anomalie se confirme. La compagnie aérienne américaine United Airlines a indiqué ce lundi 8 janvier avoir découvert des boulons mal vissés lors de vérifications sur les portes condamnées de ses appareils Boeing 737 MAX 9, les mêmes que celle arrachée lors d'un vol Alaska Airlines, vendredi.

Les avions toujours cloués au sol

United Airlines possède la flotte la plus importante de 737 MAX 9, avec 79 appareils. Pour chaque appareil inspecté, United a indiqué retirer le panneau masquant la porte, enlever deux rangées de sièges, vérifier les points d'attache, ouvrir la porte, apporter d'éventuelles mesures correctives, avant de replacer l'ensemble des éléments. Tous les appareils restent maintenus au sol, le temps de procéder à l'inspection, sur ordre de l'agence américaine de l'aviation civile (FAA). Cette décision a été prise samedi 6 janvier, après les incidents survenus lors du vol Alaska Airlines entre Portland et Ontario (États-Unis).

Selon des images postées sur les réseaux sociaux, une porte s'est ouverte et détachée de la carlingue en plein vol. L'appareil, qui transportait 171 passagers et six membres d'équipage, était alors à près de 5000 mètres d'altitude, d'après des données de vol du site FlightAware.

Après avoir fait demi-tour, l'avion est finalement revenu se poser à son aéroport d'origine, l'incident n'occasionnant que quelques blessés légers. Reste que les faits interviennent alors que le 737 MAX a déjà connu une série de problèmes techniques et deux crashs ces dernières années, au lourd bilan de 346 morts. Il avait alors fallu attendre 20 mois avant que ces appareils soient autorisés à redécoller.