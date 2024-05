Prendre soin de ce composant de votre moteur peut vous éviter une surconsommation de carburant

En moyenne, il est recommandé de remplacer son filtre à air tous les 12 000 à 15 000 kilomètres environ. Une consommation excessive de carburant est un des signes qui indique que votre filtre à air est encrassé. Le nettoyage n'est pas efficace pour apporter de nouveau une bonne capacité de filtrage à votre filtre.

Souvent négligé, mais essentiel à tout moteur, le filtre à air joue un rôle crucial dans le bon fonctionnement du véhicule. Ce composant a pour mission de filtrer l’air entrant dans le moteur, en éliminant les particules de poussière, de pollen, etc. Mais au regard de tous les contaminants qu’il retient, il peut s'encrasser plus ou moins rapidement. Alors quels sont les signes d’un filtre à air encrassé et quand faut-il le changer ?

Consommation excessive de carburant, bruits inhabituels…

Il est recommandé de remplacer votre filtre à air environ tous les 12 000 à 15 000 kilomètres. Évidemment, cela peut varier en fonction des véhicules, du modèle choisi et des conditions de conduite. Pour savoir quand son filtre à air est encrassé et doit être changé, plusieurs signaux vous sont envoyés. À commencer par une diminution de la puissance du moteur, qui se traduit par des accélérations plus lentes et une réponse moins vive de l’accélérateur. Une consommation excessive de carburant est également révélatrice d’un encrassage du filtre. En effet, le moteur doit travailler davantage pour compenser le manque d’oxygène propre.

Autre symptôme : une émission de gaz d’échappement plus épaisse et plus sombre que la normale, ce qui signifie une combustion incomplète du carburant. Il peut aussi arriver que des bruits inhabituels, comme des sifflements ou des grognements, proviennent de votre moteur si votre filtre est en mauvais état. Enfin, si vous contrôlez votre moteur vous-même, c’est en observant l’état de votre filtre à air que vous constaterez s’il est nécessaire de le changer ou non.

Quand faut-il changer son filtre à air ?

Si vous aviez l’intention de réutiliser votre filtre à air encrassé, enlevez-vous cette idée de la tête : aucun nettoyage n'est efficace pour lui apporter de nouveau une bonne capacité de filtrage. Si vous constatez des signaux cités ci-dessus, vous n’aurez d’autre choix que de le changer par vous-même ou par un professionnel en garage.

En moyenne, le prix d’un nouveau filtre à air se situe entre dix et 30 euros. Néanmoins, suivant les véhicules, il se peut que vous ayez besoin d’un filtre haut de gamme ou bien spécifique. Dans ce cas, le coût peut dépasser cette fourchette. De même si vous décidez de le faire changer en garage, vous devrez prendre en compte le coût de la main d'œuvre qui varie en fonction des professionnels.