Vacances d'hiver : Bison Futé prévoit une circulation difficile vers les massifs montagneux

Vendredi 9 février marque le début des vacances d'hiver pour la zone C, comprenant Paris, Toulouse ou Montpellier. Dans le sens des départs, la circulation promet d'être difficile, en particulier en Auvergne-Rhône-Alpes. Tous les grands itinéraires en direction des massifs montagneux devraient être encombrés.

L'arrivée jusqu'aux stations de ski risque d'être difficile. Les vacances d'hiver vont commencer pour la zone C ce samedi 10 février, avec son lot de transhumance vers les massifs montagneux. Sur les routes, la circulation promet d'être difficile, d'autant plus que ce week-end marque également le début des congés d'hiver pour certaines régions du Pays-Bas et du Luxembourg.

Une circulation dense entre Lyon et Chambéry

Dès vendredi, des difficultés de circulation dans le sens des départs sont attendues sur les grands itinéraires en direction des Alpes du Nord, sur l'A7, entre Lyon et Orange, et l'A43, entre Lyon et Chambéry. "Un trafic important sur les grands axes et des difficultés plus accentuées par rapport à un vendredi ordinaire" est aussi prévu dans les agglomérations de Montpellier, Toulouse et Paris, note Bison Futé. Par conséquent, le site prévisionnel recommande "de quitter ou traverser l’Île-de-France avant 14h et d’éviter la période de pointe de l’après-midi (entre 16 heures et 20 heures) pour les agglomérations de Montpellier et Toulouse."

Le lendemain, les régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand-Est ont été classées orange comme l'Auvergne-Rhône-Alpes. "Le trafic sera difficile sur tous les grands axes autour de Montpellier, Toulouse et Paris avec plus d’intensité sur les axes en direction des massifs montagneux en particulier sur les autoroutes A6 et A42", annonce Bison Futé. La circulation sur l'A43, entre Lyon et Chambéry, promet notamment d'être dense entre 10 heures et 16 heures. Il est également recommandé d'éviter l'A6, entre Auxerre et Lyon, entre 7 heures et 14 heures.