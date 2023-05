Week-end de l'Ascension : plus de 500 km de bouchons à midi pour le "jour le plus chargé de l'année"

Les difficultés devraient se poursuivre jusqu'à tard dans la soirée, notamment en Île-de-France, mais aussi entre Paris et la Normandie ou la Bretagne, en Centre-Val-de-Loire, entre Lyon ou Toulouse et la Méditerranée, entre Lille et les plages du Nord, entre Bordeaux et la côte aquitaine ou charentaise, l'Espagne et l'Andorre. Ce dimanche, qui conclut le pont de l'Ascension, était annoncé par Bison Futé comme étant "le jour le plus chargé de l'année".