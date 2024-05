Après la SNCF, appel à la grève dans les aéroports parisiens mardi

Plusieurs syndicats ont appelé les travailleurs des aéroports parisiens à cesser le travail, mardi 21 mai. Ils demandent l'ouverture de négociations pour une revalorisation salariale, notamment. Si la mobilisation devrait être importante, elle ne devrait pas engendrer de perturbations majeures à Charles-de-Gaulle et Orly.

Appel à la grève dans les aéroports parisiens. La CGT, la CFDT, FO et l'Unsa appellent les salariés de Paris-Charles-de-Gaulle et Orly à cesser le travail, mardi 21 mai. Ils demandent, entre autres, des embauches, l'ouverture de négociations pour une revalorisation salariale ainsi que des "gratifications homogènes" pour les travailleurs mobilisés durant les Jeux olympiques. "Les effectifs restent très insuffisants pour faire face à l'accroissement du trafic et aux exigences de qualité de service sans cesse revues à la hausse", écrivent les syndicats dans un communiqué.

Mobilisation importante en vue

La mobilisation, qui concerne l'ensemble des personnels, devrait être importante, mais sans engendrer de perturbations majeures dans les deux principales plateformes aéroportuaires françaises, Charles-de-Gaulle et Orly, selon une source syndicale interrogée par Le Parisien. Les représentants du personnel d'Aéroports de Paris (ADP) réclament "un plan d'embauche d'urgence" ainsi que "l'ouverture immédiate de négociations des grilles avec revalorisation". Ils demandent également "une gratification homogène pour tous les agents ADP (volontaire ou non / opérationnel ou non) travaillant du 8 juillet au 15 septembre" pour les Jeux olympiques et paralympiques.

Cette annonce intervient en même temps qu'un mouvement social à la SNCF en Île-de-France. Pour les trains de banlieue et RER exploités par la société, le trafic devrait, en revanche, être "très fortement perturbé". Une journée de mobilisation organisée à la veille de négociations sur les primes perçues pendant les Jeux olympiques. Les lignes les plus touchées sur les rails seront le RER D et la ligne R du Transilien.