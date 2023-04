Fin du week-end de Pâques : Bison Futé voit rouge sur la route

Le trafic sera intense, et la situation "très difficile" dans le quart nord-ouest du pays, selon Bison Futé qui voit "rouge" dans le sens des retours. Il s'agit de la fin du week-end de Pâques, au cours duquel les Français ont massivement profité d'une météo printanière particulièrement clémente.

L'organisme interministériel de prévention routière conseille aux automobilistes de rejoindre ou de traverser l'Ile-de-France avant 11h ce lundi matin. Ce lundi après-midi, c'est l'autoroute A13 entre Caen et Rouen qui sera à éviter, particulièrement entre 15h et 17h. Puis ce seront l'A10 entre Tours et Orléans, et l'A7 entre Orange et Lyon, qui risquent d'être surchargées de 16h au début de soirée.