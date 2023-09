Grève à la SNCF : ce qui vous attend ce mardi

Pour les quelques TGV INOUI, Ouigo ou Intercités concernés, les voyageurs "ont d’ores et déjà été prévenus individuellement, afin de bénéficier d’un report ou d’un remboursement sans frais", selon la compagnie ferroviaire.

En région parisienne, le trafic est un peu plus touché : un train sur trois est prévu sur la ligne C du RER ; deux trains sur trois sur la ligne D, et quatre trains sur cinq sur la ligne E. Trois trains sur quatre circuleront sur la ligne N et neuf trains sur dix sur la ligne P. Le service sera normal sur les autres lignes.