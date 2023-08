Retour de congés : circulation "difficile" pour le dernier week-end des vacances, prévoit Bison Futé

Pour samedi 2 septembre, les difficultés se maintiennent dans le sens des retours, la journée étant à nouveau classée orange au niveau national. Les axes les plus chargés seront les mêmes que la veille. En région parisienne, il faut s'attendre à un trafic perturbé "entre la fin de matinée et le soir, notamment sur l’autoroute A10 de Saint-Arnoult-en-Yvelines vers Paris", si bien qu'il est conseillé de rallier ou de travers l'Île-de-France avant 14h. La circulation sur l'axe Bayonne-Bordeaux, sur l'A63, devrait aussi être perturbé en début de soirée.

En région Auvergne-Rhône-Alpes, la circulation s'annonce "très difficile" du côté de "l'autoroute A7 entre Orange et Lyon, entre midi et la fin de journée", un axe qui promet d'être "saturé" et qui est donc à éviter entre 12h et 18h selon Bison Futé. Le trafic devrait également être dense sur l'A8 entre Nice et Aix-en-Provence et sur l'A9 entre Narbonne et Montpellier, entre 12h et 14h. La journée reste à l'inverse classée verte au niveau national dans le sens des départs.