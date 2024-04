SNCF : le Pass Rail sera disponible "durant la deuxième quinzaine du mois de juin"

Le Pass Rail sera disponible au prix de 49 euros par mois à partir de "la deuxième quinzaine du mois de juin", indique le ministère des Transports. Cet achat permettra aux jeunes de moins de 27 ans de voyager en illimité sur les lignes régionales et Intercités. Le Pass restera disponible à la vente en juillet et en août.

Un Pass Rail disponible à l'achat dès le début de l'été. Cette offre, proposée par la SNCF sur demande du gouvernement, permettra aux jeunes de moins de 27 ans de voyager en illimité sur les lignes régionales et Intercités durant les mois de juillet et d'août. L'Île-de-France reste toutefois exclue de ce dispositif, qui ne s'applique pas non plus aux lignes TGV.

Quand ces tickets, vendus aux prix de 49 euros par mois, seront-ils disponibles à la vente ? "Durant la deuxième quinzaine de juin", répond à TF1info l'entourage du ministre délégué aux Transports, Patrice Vergriete, confirmant une information de BFM Business. Les jeunes voyageurs pourront aussi acheter ce ticket durant l'ensemble de la période concernée par l'offre promotionnelle, précise la même source.

Un temps rejeté par les régions Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France, le Pass Rail sera finalement expérimenté partout, hors région parisienne. L'État prendra en charge "80% du coût total, les régions prennent 20%", avait précisé Patrice Vergriete à l'AFP mercredi soir. Le matin même, il avait regretté que les trois territoires restants ne souhaitent pas participer au projet, qu'Emmanuel Macron avait promis il y a quelques mois lors d'un entretien avec le youtubeur Hugo Décrypte.