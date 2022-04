Pourquoi le bioéthanol augmente alors qu'il n'est pas issu du pétrole ? Le 20H vous répond

Y a-t-il aussi un effet demande ? Le superéthanol étant de plus en plus prisé, les stations-services en profitent-elles pour gonfler les prix ? Non, affirme Nicolas Bernard, rédacteur en chef du magazine AutoPlus : "Les tarifs sont fixés d’une année sur l’autre. Quant aux taxes, elles ne sont pas plus lourdes non plus, c’est même l’inverse."

En effet, le superéthanol est éligible à la remise de 15 centimes par litre, comme les autres carburants, depuis le 1er avril. Une mesure destinée à "contenir l’impact de la flambée des prix à la pompe", peut-on lire sur le site du service public.