Transports en Ile-de-France : les détails de la hausse des tarifs attendue en 2024

Le passe Navigo mensuel devrait coûter 86,40 euros au 1ᵉʳ janvier prochain. L'ensemble de la grille tarifaire prévue par Ile-de-France Mobilités (IDFM) prévoit des hausses similaires.

Un passe Navigo toujours plus cher. L'abonnement devrait passer à 86,40 euros au 1ᵉʳ janvier 2024, selon les informations de nos confrères du Parisien. La décision devrait être entérinée le 7 décembre par un vote des élus d'Ile-de-France.

Cette hausse de 2,30 euros par mois s'ajoute à celle de 2023, le tarif ayant déjà augmenté de 11,8% en janvier dernier. Plus généralement, la nouvelle grille tarifaire qu’Île-de-France Mobilités (IDFM) va dévoiler aux élus prévoit une augmentation généralisée.

Un ticket de métro à 4 euros pendant les JO

Ainsi, le ticket à l’unité passera à 2,15 euros (contre 2,10 euros aujourd’hui). Le carnet de 10 tickets T+ sera vendu 17,30 euros, soit 1,73 euro l’unité. Le forfait Imagine R subi une hausse de 9,60 euros (374,40 euros par an), et le Navigo annuel toutes zones 25 euros (950,40 euros contre 925,10 euros cette année). Comme le rappelle le quotidien, cette hausse permet d’apporter 88 millions au budget d’Île-de-France Mobilités et correspond au niveau de l’inflation "projetée par le gouvernement", à savoir 2,6 %.

Outre cette hausse annuelle, une autre, ponctuelle, est à attendre durant les JO. Durant la compétition prévue l'été prochain, le ticket de métro passera en effet à 4 euros (contre 2,10 euros actuellement) et le carnet à 32 euros (contre 16,90 euros), a annoncé lundi Valérie Pécresse dans une vidéo publiée sur X (ex-Twitter). Les forfaits Navigo mensuels et annuels, les passes Imagine R et senior "ne seront pas concernés par ces augmentations", a précisé Valérie Pécresse.

La présidente de la région a également annoncé le lancement d'un forfait spécial pour les visiteurs. "À l'occasion des Jeux olympiques", "nous allons créer un nouveau passe, le Passe Paris 2024, qui permettra aux visiteurs de se déplacer dans toute l'Ile-de-France", a indiqué la dirigeante sur X. Ce nouveau forfait, qui sera disponible du 20 juillet au 8 septembre, "coûtera 16 euros par jour", avec un tarif dégressif en fonction du nombre de journées, et "70 euros par semaine". Il permettra aux voyageurs d'accéder à la totalité du réseau francilien, aéroports et Orlyval compris, a précisé IDFM à l'AFP.