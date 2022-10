Problèmes à la RATP : la gauche accuse Valérie Pécresse, qui s'en prend au gouvernement

Mais si la région le souhaitait, l'offre pourrait-elle revenir à la normale ? Rien n'est moins sûr, car l'entreprise fait face à de gros problèmes de recrutement, à une pénurie de chauffeurs, notamment de bus, et à un fort absentéisme. La conséquence d'un autre chantier à venir : l'ouverture à la concurrence. Il est prévu que la RATP perde son monopole sur le réseau de bus à partir du 1er janvier 2025. Et depuis le mois d'août, ses salariés voient leurs conditions de travail et de rémunération modifiées - hausse du temps de travail sans hausse de salaire notamment -, au nom de la préparation du réseau bus à la concurrence.

De son côté, Valérie Pécresse en appelle à l'État, qui n'a pas aidé à la prise en charge de la dette liée au Covid, et qui selon elle est donc responsable de la situation actuelle. Encore récemment, elle alertait sur une possible hausse du prix du passe Navigo pour cette raison. À plusieurs reprises ces dernières années, IDFM avait d'ailleurs suspendu ses paiements mensuels envers la RATP et la SNCF pour faire pression sur l'État lors de négociations pour obtenir de l'argent.

Les syndicats de la RATP appellent à une grève massive le 10 novembre, pour une augmentation de leurs salaires indexée sur l’inflation et la reconnaissance de leurs qualifications.