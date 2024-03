Quand faut-il changer les pneus de sa voiture ?

Selon une enquête publiée en 2019, plus d’un Français sur deux roulaient avec des pneus en mauvais état. Il est tout à fait possible de réparer un pneu crevé si l’enveloppe intérieure n’a pas été endommagée. Si un pneu est à changer, ce sont les deux du même essieu qui doivent l’être.

Les pneus sont les seuls points de contact entre la voiture et la route. Ils sont exposés à divers éléments qui peuvent altérer leur état général. Et si l’on pense régulièrement à gonfler ses pneus avant un long trajet, on a parfois tendance à oublier de les changer. Pour autant, il est nécessaire de s’en préoccuper avant d’être victime d’une crevaison ou d’une usure trop sévère qui peut entraîner un éclatement du pneu. Selon une enquête publiée par le magazine AutoPlus, en 2019, plus d’un Français sur deux roulaient avec des pneus en mauvais état. Mais quand faut-il les changer ?

Tous les cinq ou tous les dix ans ?

Il est difficile de définir la durée de vie d’un pneu. Mais de manière générale, sa longévité kilométrique se situe entre 20 000 et 90 000 kilomètres. Et si la fourchette est si large, c’est parce que de nombreux critères rentrent en compte : la fréquence d’utilisation, la vitesse, les conditions climatiques, la pression, l’entretien, etc. Néanmoins, ce n'est pas le kilométrage qui dicte le changement de pneus : c'est son usure. Il est vivement conseillé de vérifier l'état des pneus de sa voiture tous les ans auprès de professionnels après cinq ans d’utilisation. Au-delà de dix ans, quand bien même les pneumatiques sont en bon état, il est recommandé de les changer. Ce conseil est également valable pour la roue de secours.

Aussi, un arrêté du 18 juillet 2019 dispose qu'un pneu doit être changé lorsque les sculptures n'ont plus que 1,6 mm de hauteur. Ce seuil est visible à l’œil nu par des témoins d'usure, des petits reliefs entre les sculptures qui mesurent précisément cette hauteur. Autre indication : l'âge du pneu qui figure sur son flanc. C’est le marquage "DOT" (Department of Transportation), composé de quatre chiffres, les deux premiers désignant la semaine et les deux suivants l'année de fabrication. Par exemple, si vous avez l’inscription "3122", cela veut dire que votre pneu a été fabriqué la 31ᵉ semaine de l’année 2022.

Si l’un est usé, les deux doivent être changés

Naturellement, d’autres raisons vous poussent à changer vos pneus. Comme une crevaison, une usure due au vieillissement du pneu, une usure anormale (hernies, bosses, etc.) ou une usure irrégulière (usure asymétrique, sur les deux épaules de la bande de roulement ou sur la bande centrale). Sachez cependant qu’en cas de crevaison, il est tout à fait possible de réparer le pneu si l’enveloppe intérieure n’a pas été endommagée et que le trou ou l’entaille n’est pas trop grande et uniquement présente au niveau de la bande de roulement.

À noter que si l’un des quatre pneus est endommagé ou usé, il faudra changer les deux pneus du même essieu en même temps, afin d'avoir une usure équivalente. Vérifiez aussi la géométrie de vos roues, car vous pourriez avoir un problème de parallélisme dû à la différence d’usure du pneu endommagé.