Contrairement aux idées reçues, le Code de la route indique qu’il n’est pas autorisé de quitter son véhicule sur une voie de circulation. Seules deux situations autorisent le conducteur à abandonner sa voiture dans ces moments-là. En cas de non-respect des règles, le conducteur est passible d’une contravention de 2ᵉ classe.

Les embouteillages mettent toujours nos nerfs à rude épreuve. Qu’ils surviennent sur une départementale, une nationale ou sur l’autoroute, l’envie de sortir de notre véhicule quelques minutes pour prendre l’air et se dégourdir les jambes peut nous prendre. Encore plus lors des fortes chaleurs. Mais est-ce réellement autorisé de sortir de sa voiture lorsque la circulation est à l’arrêt dans les embouteillages ?

Passible d’une contravention de 2ᵉ classe

La réponse est non, sauf exceptions. Comme le souligne l’article R412-6 du Code de la route, "tout véhicule terrestre en mouvement doit avoir un conducteur", c’est-à-dire que vous devez impérativement rester dans l’habitacle de votre voiture. De plus, "tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent". En d’autres termes, si la situation vient à bouger, vous devez être en capacité de manœuvrer immédiatement.

Si cette loi est entrée en vigueur, c’est surtout pour une question de sécurité. Car même si la circulation est à l’arrêt quelques minutes, vous n’êtes pas à l’abri d’un accident. À noter qu’en cas de non-respect de ces règles, les forces de l’ordre ont la possibilité de sévir en vous verbalisant d’une contravention de 2ᵉ classe (35 euros).

Quelles sont les exceptions ?

Cependant, cette règle n’est pas applicable dans certains cas. Notamment, si vous êtes témoin d’un accident de la circulation quelques mètres devant vous, vous êtes autorisé à quitter votre véhicule pour prévenir les secours ou pour porter assistance aux personnes en danger. Cette exception est également valable en cas de danger pour vous-même. En cas d’incendie de votre véhicule, par exemple, vous avez le droit de l’abandonner et de quitter les lieux pour vous réfugier en lieu sûr.