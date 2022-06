Quelles sont les villes où le stationnement coûte le plus cher ?

Si l'on considère cette fois le Forfait Post Stationnement (FPS), dont on doit s'acquitter si on a dépassé le temps de stationnement, le classement change radicalement. Paris reste en tête des villes les plus chères (75 euros en zone 1 et 50 euros en zone 2). Mais cette fois, c'est Lyon (60 euros) qui se place derrière la capitale, devant Juvisy-sur-Orge (50 euros), Saint-Etienne, Mulhouse (40 euros), Neuilly-sur-Seine (35 euros) et Évry (30 euros) qui occupe la septième position. À la fin du classement, on retrouve Nice (25 euros), Rambouillet (20 euros), Marseille (17 euros), Créteil (15 euros) et enfin Castres (10 euros). Autant de villes où il est moins pénalisant de dépasser le temps imparti.