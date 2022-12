Nouveaux radars en 2023 : à quoi vont-ils ressembler ?

Ces radars urbains sont pour l'heure en phase de test à travers la France. Beaucoup de ces boîtiers métalliques resteront vides et serviront de leurre, mais l'État pourra brouiller les pistes et équiper finalement le boîtier d'une caméra, sans prévenir les automobilistes. Cyclistes et utilisateurs de trottinettes, eux, semblent ravis. "Je suis d'accord parce qu'il y a des gens qui roulent vraiment très vite. C'est pas tout le monde, mais la plupart, alors je pense que pour la sécurité des gens, on peut les utiliser", affirme par exemple un jeune homme sur sa trottinette qui utilise quotidiennement la même route.

La France compte actuellement 4.447 radars de tous types, et en aura 4600 à la fin de l'année prochaine. Parmi eux, les radars urbains pourront à l'avenir vous verbaliser si vous téléphonez au volant, si vous n'avez pas mis votre ceinture ou encore si vous franchissez une ligne blanche. D'après François Tarrain, rédacteur en chef adjoint du magazine "Auto-Plus", l'intelligence artificielle pourra aussi repérer des infractions. "Ils se baseront sur des algorithmes de reconnaissance d'infractions qui permettront à ces radars d'isoler des infractions potentielles qui seront ensuite vérifiées et validées par un agent de police municipale, par exemple, devant son ordinateur en isolant les cas manifestement positifs", explique-t-il.