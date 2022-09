RATP : départ inattendu de la présidente Catherine Guillouard

Âgée de 57 ans, Catherine Gouillard était aux commandes du groupe public depuis août 2017. Elle avait été ensuite reconduite en juillet 2019 pour un mandat de cinq ans. Son départ intervient après avoir mené pendant cinq ans des réformes et préparer la RATP à l'arrivée de la concurrence. "Elle a transformé en profondeur le groupe RATP et a accéléré son développement", a souligné le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, louant sa "bonne gestion de l'un des premiers réseaux de mobilité au monde" et "la mise en œuvre du plan de décarbonation des transports publics".