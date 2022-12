RATP : feu vert à l'automatisation de la ligne 13 du métro parisien

L'automatisation d'une ligne prend une dizaine d'années, avec des travaux surtout effectués la nuit. "La date prévue est 2035", mais "des pistes d'optimisation/d'accélération ont été identifiées et seront étudiées en phase projet", selon le communiqué. L'investissement, financé par IDFM, se monte à 837 millions d'euros, hors matériel roulant, a précisé l'institution.

"La première étape du plan de modernisation concerne la mise en place de nouveaux modèles de métros : les MF19. Modernes et à la plus grande capacité d’accueil (+13 %), ils amélioreront fortement le confort et la fiabilité sur la ligne. D’importants travaux d’adaptation des stations et des infrastructures ferroviaires vont être accomplis afin d’accueillir les MF19. Il faudra adapter la signalisation, modifier les infrastructures et faire évoluer les systèmes d’information voyageur en station. La première mise en circulation de métros MF19 est prévue pour mi-2027", a rapporté Ile-de-France Mobilités.