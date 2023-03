Réforme des retraites : nette amélioration du trafic SNCF ce jeudi, découvrez les prévisions

Sur le réseau transilien, en Île-de-France, la tendance est similaire. Le RER D et la ligne L restant les plus perturbés avec 2 trains sur 3. Trois trains sur quatre en moyenne sont attendus sur le RER C et la ligne N. En revanche, le service sera normal, ou presque, sur les RER A, B et E, ainsi que sur les lignes H, J, K, P, R, U, T4, T11 et T13.