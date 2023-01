Grève SNCF du 19 janvier : trafic des TGV, TER, RER "fortement perturbé", découvrez les prévisions

Selon les prévisions de la SNCF, le trafic devrait être très fortement perturbé sur le réseau Transilien avec 1 train sur 3 sur les lignes A, B, H et U, et seulement 1 train sur 10 sur les lignes C, D, E, J, K, L, N et P. En revanche, aucun train ne circulera sur la ligne R.

Le trafic régional sera également fortement perturbé durant la journée de jeudi, avec 1 TER sur 10 en moyenne. En ce qui concerne les lignes InOui et OuiGo, la circulation des trains sera perturbée : 1 train sur 3 roulera sur les axes Nord et Est du réseau InOui, ainsi que sur les trains OuiGo ; 1 train sur 4 sera présent sur l’axe Est du réseau InOui. Enfin, l’axe Atlantique du réseau InOui sera le plus touché, avec seulement 20% des trains qui circuleront jeudi.