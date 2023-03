Grève dans les transports : la SNCF et la RATP prévoient un trafic toujours perturbé pour lundi

Coté Transilien, le service sera "normal à quasi-normal" sur les lignes de tramways T4, T11 et T13 et sur les lignes H et K. Il faudra compter sur 1 train sur 2 pour le RER B et la ligne R. Près de 2 trains sur 3 circuleront sur le RER C et les lignes J, L et N. Enfin, 2 trains sur 5 pour le RER D, 3 sur 4 pour le RER E et la ligne P et 1 train sur 3 sur la ligne U. S'agissant du métro, la RATP indique que la circulation sera "normale" à Paris sur l'ensemble des lignes.