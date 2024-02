Pass Navigo : êtes-vous concernés par le dédommagement de mars 2024 ?

De nombreux Franciliens vont pouvoir récupérer jusqu'à un mois et demi d'abonnement mensuel au pass Navigo. En cause ? Le manque de ponctualité sur une partie des lignes d'Île-de-France. Découvrez si vous êtes éligibles.

Les galères dans les transports d'Île-de-France vont être (un peu) compensées financièrement dans les prochaines semaines. D'après la présidente de la région Valérie Pécresse, plusieurs lignes de transports en commun n'ont pas atteint leurs objectifs de ponctualité au cours de l'année 2023. Comme par le passé, leurs utilisateurs vont donc pouvoir bénéficier d'un remboursement partiel de leur abonnement.

À partir de la fin du mois de mars, "et pour la troisième année consécutive", Île-de-France Mobilités va lancer sa plateforme de "campagne de dédommagement", indique l'opérateur de transports en commun de la région parisienne. Tous les Franciliens ne sont toutefois pas concernés, mais seulement les utilisateurs réguliers des "lignes et axes dont la ponctualité a été inférieure à 85% pendant au moins trois mois en 2023", précise Île-de-France Mobilités.

Cinq lignes concernées

Dans le détail, il s'agit de certains tronçons des RER A, B, C et D et d'une partie de la ligne P. Le remboursement variera en fonction des performances sur chaque ligne :

RER A : axe Cergy-le-Haut - Maisons-Laffitte , dédommagement équivalent à 50% de forfait mensuel (soit 42,05 euros pour le Navigo mois).

, dédommagement équivalent à 50% de forfait mensuel (soit 42,05 euros pour le Navigo mois). RER B : axes Robinson - Bourg-la-Reine , Saint-Rémy-lès-Chevreuse - Parc de Sceaux , et Aulnay-sous-Bois - Aéroport Charles-de-Gaulle , dédommagement équivalent à 100% de forfait mensuel (soit 84,10 euros pour le Navigo mois).

, , et , dédommagement équivalent à 100% de forfait mensuel (soit 84,10 euros pour le Navigo mois). RER B : axe Aulnay-sous-Bois - Mitry-Claye , dédommagement équivalent à 150% de forfait mensuel (soit 126,15 euros pour le Navigo mois).

, dédommagement équivalent à 150% de forfait mensuel (soit 126,15 euros pour le Navigo mois). RER C : axes Saint-Martin-d'Étampes - Marolles-en-Hurepoix et Dourdan - La Norville , dédommagement équivalent à 100% de forfait mensuel (soit 84,10 euros pour le Navigo mois).

et , dédommagement équivalent à 100% de forfait mensuel (soit 84,10 euros pour le Navigo mois). RER C : axes Juvisy - Brétigny , Pontoise - Avenue du Président-Kennedy , et Massy-Palaiseau - Les Saules , dédommagement équivalent à 50% de forfait mensuel (soit 42,05 euros pour le Navigo mois).

, , et , dédommagement équivalent à 50% de forfait mensuel (soit 42,05 euros pour le Navigo mois). RER D : axes Creil - Goussainville , Montgeron - Combs-La-Ville , et Vigneux - Corbeil , dédommagement équivalent à 50% de forfait mensuel (soit 42,05 euros pour le Navigo mois).

, , et , dédommagement équivalent à 50% de forfait mensuel (soit 42,05 euros pour le Navigo mois). Ligne P : axes Meaux - La Ferté Milon et Paris - Coulommiers, dédommagement équivalent à 50% de forfait mensuel (soit 42,05 euros pour le Navigo mois).

Le montant exact du remboursement dépend également "du nombre de mois de forfait achetés durant les périodes impactées par la baisse de ponctualité", mais également "du forfait", poursuit Île-de-France Mobilités, qui précise que les abonnés imagine R sont aussi éligibles. Pour obtenir le remboursement, il est nécessaire d'habiter ou de travailler à proximité d'une gare d'un des axes cités, précise l'opérateur. Il sera possible de vérifier son éligibilité sur la plateforme à compter de fin mars.