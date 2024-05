REPORTAGE - Côte-d'Or : La "Deudeuche" fait son festival à Brazey-en-Plaine

On l’a baptisée de 1000 noms sympathiques : Deuch, Deudeuche, Deux pattes, Petit canard et tant d’autres. La Citroën 2CV est devenue en 76 ans l’image de marque de l’Hexagone. Pour preuve, la ville de Brazey-en-Plaine (Côte-d'Or) organise, ce week-end, le 29ᵉ rassemblement des passionnées de 2CV.

Vous reconnaissez ces formes, ces couleurs, ce look ? Vous entendez ce bruit de moteur ? Celui qui fait tourner les têtes. Jean-Louis Mastrorillo, amoureux de la 2CV, ne rate pas une occasion de parader avec son modèle Gris Cormoran de 1985. "C'est un véritable petit carrosse. C'est une mécanique, on entend ronfler le moteur, on passe les vitesses, ce n'est pas automatique. Il y a toujours un oncle, une tante, un grand-père qui a eu cette voiture, c'est mythique pour moi", s'enflamme-t-il au volant de son bolide. "La 2CV, c'est rigolo, ça donne le sourire aux gens quand on passe", glisse une autre passionnée.

Plus qu'une voiture, un art de vivre

Ces jours-ci, sur les routes de Côte-d’Or, vous les verrez à coup sûr dans le rétro. Des centaines de 2CV qui affluent vers ce camping de Brazey-en-Plaine. Ils viennent du pays entier. Sont présents 140 clubs, comme celui de Carine, du Pas-de-Calais. Elle vient de s’installer avec ses amis et leurs huit 2CV pour quatre nuits. "On a des amis de différentes régions et on se regroupe ici, à la Nationale, donc on se voit une fois par an", sourit-elle dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article.

Et on en prend plein la vue, comme le décrit ce participant : "On voit des 2CV de toutes sortes, des grandes, des petites, des allongées, des rouges, des vertes, des roses, des Barbies." Au-delà de l’esthétique de la 2CV, les visiteurs viennent aussi se remémorer l’art de vivre attaché à cette voiture. "C'est la convivialité, les gens sont hyper agréables et de partager la même passion de ces générations", explique une festivalière. Fabriquée des années 40 à 90, la 2CV a su traverser les époques. Elle séduit encore aujourd’hui Stéphane Segaud, 29 ans, qui a modifié son modèle avec une touche de tuning. Le rassemblement, qui réunit 2500 2CV, aura lieu jusqu’à dimanche.