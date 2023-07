REPORTAGE - Embarquez dans un TGV Paris-Perpignan, dans les pas du contrôleur

En cette période de départs en vacances, la Gare de Lyon est bondée. Au milieu de tous les voyageurs, Sébastien Bouvard va passer une tout autre journée qu'eux. Ce contrôleur de train travaille à la SNCF depuis 25 ans. Ce jeudi, il est le chef de bord d'un TGV reliant Paris à Perpignan. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, un contrôleur ne passe plus l'ensemble de son temps à contrôler, comme on le découvre dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "Grosse journée en perspective", nous annonce Sébastien avant de monter à bord, "c'est le départ en vacances, on est prêts, on est là !".