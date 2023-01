"Marcher 30 minutes par jour, c'est bon pour la santé", le récit d'un "jeudi pas si noir" dans les transports parisiens

Gare du Nord, 6 h 30. Le balai habituel des voyageurs s'active au petit matin, dans les couloirs de la grande gare parisienne, nœud de passage des travailleurs franciliens. À première vue, rien de nouveau. Mais la présence renforcée de plusieurs groupes d'agents RATP ou SNCF trahit une matinée pas comme les autres. Devant l'accès fermé à la ligne 5, direction Place d'Italie, les indications fusent, pour conseiller des itinéraires bis aux passagers. Un peu plus loin, devant les escaliers pour accéder au RER B, des agents doivent hausser la voix pour avertir : "seulement un train sur trois, vers le sud de Paris".

Ce jeudi 19 janvier, c'est jour de grève contre la réforme des retraites. En Ile-de-France, on a annoncé un "jeudi noir" dans les transports, la grande majorité des lignes de métros, RER, bus et tram étant perturbées. Si la plupart des usagers étaient préparés à cette journée de "galère" et ont pris leurs dispositions ou se sont mis en télétravail, certains ont tout de même eu quelques surprises. On vous raconte une matinée dans les transports parisiens.