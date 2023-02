REPORTAGE - Petites gares : levez la main, le train s'arrête !

C'est un auto-stop d'un nouveau genre : faire un signe au conducteur pour prendre le train ou s'adresser au contrôleur pour en descendre, comme on le voit dans le reportage du 20h de TF1 ci-dessus. Dans les deux cas, l'arrêt n'est pas systématique. Il n'est effectué qu'à la demande des voyageurs, comme on le fait en ville pour n'importe quel bus. Sauf que dans le cas présent, nous sommes en pleine campagne sur la ligne TER entre Limoges et Ussel, longue d'une centaine de kilomètres.