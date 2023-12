REPORTAGE - Billets de TGV : payez-vous le juste prix ?

On attend un million de passagers dans les trains ce week-end. Tous n'auront pas payé les mêmes prix, puisque les tarifs peuvent varier du simple au double. Une équipe de TF1 a fait un aller-retour Paris-Strasbourg, en interrogeant les passagers sur ce qu'ils ont réellement payé.

Le TGV entre la capitale et Strasbourg affiche complet, comme les deux tiers des trains à grande vitesse au départ de Paris, ce week-end. Certains voyageurs ont payé bien plus que d'autres. "115 euros pour un aller Paris-Colmar, je trouve que c'est dissuasif", déplore une mère de famille dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Notre équipe a demandé à la plupart des voyageurs du train combien ils ont payé pour ce même voyage : 115 euros parfois, 9 euros pour un enfant, mais globalement, pour la grande majorité, 69 euros.

Généralisation de la carte Avantage

Ces passagers disposent de la carte Avantage, comme 5 millions de Français. Elle-même coûte 49 euros pour un an, et serait donc amortie sur un seul aller-retour Paris-Colmar. Jusqu'au mois de septembre dernier, le même trajet coûtait 59 euros avec la carte Avantage, soit dix de moins qu'aujourd'hui, mais les plafonds ont été relevés.

Face à la grogne sur le prix des TGV, la SNCF rappelle que les billets sur ces trains ne sont pas subventionnés, au contraire de ceux des TER. "Si on ne faisait pas ça, il y a des gens qui ne pourraient pas voyager", estime le directeur général de Voyages SNCF, Alain Krakovitch, "parce que si on 'moyennisait', on atteindrait des prix qui ne seraient pas supportables pour une partie de notre clientèle". Enfin, si les tarifs des TGV augmentent, c'est aussi pour financer l'achat de nouvelles rames, et l'entretien de tout le réseau ferroviaire français. En 2024, les prix des TGV monteront encore, mais pas plus que l'inflation, promet la SNCF, soit entre 4 et 5%.