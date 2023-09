VIDÉO - Circulation : trop de chantiers en même temps ?

Avec des sens de circulation désormais modifiés ou carrément interdits, certains commerçants grincent des dents depuis plusieurs semaines. "Les gens n'arrivent pas à se garer. On les sent énervés, ça klaxonne. C'est dur de travailler", témoigne un fleuriste. Près de deux années de travaux sont prévues mais nécessaires, selon la municipalité. "On aurait pu faire des travaux pendant dix ans, mais c'est insupportable. Alors, il vaut mieux arracher le sparadrap d'un seul coup et être ensuite dans une ville complètement différente et apaisée", affirme Cyril Cineux, adjoint (PCF) aux transports, circulation et stationnement à la mairie de Clermont-Ferrand.