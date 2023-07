REPORTAGE - En route pour les vacances : de nombreux Français mettent le cap à l'Ouest

C'est déjà l'heure de reprendre la route des vacances. Nous passons le péage sans problème. Mais un peu plus loin, nous sommes dans les premiers bouchons. Chacun prend son mal en patience. "C'est que de la bonne humeur", s'amuse un jeune conducteur bloqué comme nous, "musique à fond !".

Plus de 960 km de bouchons cumulés ont été enregistrés ce samedi matin sur les routes françaises, à l'occasion du premier weekend de départ des vacances scolaires. Les plus grosses difficultés ont été relevées, comme c'est la tradition, sur l'autoroute A7, entre Lyon et Marseille. La veille, le pic avait déjà atteint les 926 km de bouchons cumulés dans l'après-midi.