REPORTAGE - Retour des trains de nuit : on a testé le Paris-Berlin

Après neuf années d'interruption, il est à nouveau possible de s'offrir un Paris-Berlin en train de nuit. Pour commencer, il circulera trois fois par semaine, puis il deviendra quotidien à l’automne 2024. Une équipe de TF1 a embarqué à bord pour le voyage inaugural.

C'est l'histoire d'un nouveau départ, ou plutôt d'une renaissance. Celle d'un mode de transport hier jugé ringard, et aujourd'hui tendance. Une équipe de TF1 a pris place à bord du premier train de nuit Paris-Berlin, près d'une décennie après sa suppression. Un embarquement pour une liaison nocturne qui va durer treize heures.

Ça nous rappelle notre jeunesse quand on prenait le train de nuit pour aller skier. Une voyageuse

Les premiers passagers avaient chacun une bonne raison d'entreprendre ce voyage. Un groupe d'amis a par exemple décidé de s'offrir une seconde jeunesse et en profite pour fêter un anniversaire. Et le champagne aidant, certains souvenirs remontent à la surface. "Ça nous rappelle notre jeunesse, quand on prenait le train de nuit pour aller skier", se souvient l'un d'entre eux dans la vidéo en tête de cet article. Sa voisine renchérit : "On retrouve totalement la même atmosphère". Il faut dire que les conditions de voyage n'ont guère évolué.

Cette nouvelle ligne reprend du service grâce à une compagnie autrichienne. Elle propose trois classes différentes : la plus spartiate coûte 30 euros pour une place assise, mais qui peut légèrement s'incliner. À ce prix-là, Lilian le sait, la nuit sera longue. "Sur les photos de la compagnie, on voyait des gens qui roulaient les sièges. Donc j'avais quand même une idée. S'il n'y a pas trop de monde, vous pouvez ouvrir les sièges et vous allonger, donc ça m'a un peu rassuré", dit-il.

Ceux qui tiennent à leur confort choisiront l'option voiture lits. Dans ce wagon, le personnel est aux petits soins. En quelques secondes, ils transforment votre cabine individuelle en petite chambre d'hôtel, avec un lit et une vraie couette. À partir de 95 euros, vous disposerez même d'un espace, équipé d'une douche, d'un lavabo et de toilettes. "C'est étroit, mais ça va", nous lance un voyageur qui semble plutôt satisfait du service.

Une alternative au TGV ou à l'avion

Le train de nuit séduit à nouveau, alors qu'il était tombé en désuétude dans les années 2000. Mais désormais, beaucoup y voient une alternative au TGV ou à l'avion. C'est le cas d'un enseignant qui voyage en classe couchette. La place est à 70 euros, c’est plus cher qu'un vol Paris-Berlin à cette période. "On a tous envie de faire des efforts, mais il faut qu'on arrive à se convaincre que c'est possible sans perdre trop de confort. Et si ça coûte un peu plus cher, c'est la vie", sourit-il.

23 h. Le train s'endort jusqu'aux premières lueurs du jour. Pour certains, rien de tel que de se réveiller en découvrant un paysage complètement différent. D'autres n'ont jamais vraiment trouvé le sommeil. "J'ai dormi une dizaine de fois", s'amuse ainsi un voyageur. Difficile en effet de s'endormir entre les ronflements des voisins, les passagers qui discutent dans le couloir, les frottements des rails et les arrêts réguliers. "Petit conseil, c'est mieux d'être dans la couchette du bas", ironise un autre.

Après un petit déjeuner, sur le lit pour les uns ou sur les genoux pour les autres, la fin du voyage s'annonce. Il aura duré... 14 h 30. Dans un premier temps, ce train de nuit reliera Paris et Berlin trois fois par semaine, avant de devenir quotidien dès le mois d'octobre 2024.