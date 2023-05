REPORTAGE - SNCF : au cœur de l'impressionnant hôpital des TGV

"On est en train de faire une opération de montage des nouveaux sièges. On a un rythme de production qui est très très soutenu. On a des TGV à livrer pour le mois de juin, et pour le mois d'août", explique Hanane Ait Idir, directrice de la rénovation intérieure des TGV.

Dans un autre wagon, une voiture-bar, les changements sont surtout esthétiques. "On a rajouté des LED", présente, en plein travail, Benjamin Ioannone, aménageur intérieur des voitures-bars.